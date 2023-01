Raphael Framberger darf getrost als Urgestein des FC Augsburg bezeichnet werden. Nun verlässt er den Club mindestens füreinander halbes Jahr.

Die sportliche Situation ist fürFramberger in den letzten Monaten nicht so einfach. In den bisher 15 Bundesligaspielen kam er nur dreimal zum Einsatz. Nachdem der FCA sich wohl auch noch auf seine Position verstärken möchte, wird das Augsburger den Club nun vorerst verlassen. Wie der Verteidiger mitgeteilt hat, zieht es ihn zu einem Verein, bei dem er Spielpraxis erhalten wird.

Der Vertrag beim FC Augsburg läuft noch bis 2024, die Leihe soll für ein halbes Jahr gelten. Welchem Verein er sich anschließt, ist noch nicht bekannt.