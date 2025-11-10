Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kommt unter Auflagen frei

Der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy kommt nach rund drei Wochen im Gefängnis unter Auflagen wieder frei. Das entschied ein Gericht in Paris am Montag.

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy Kommt Unter Auflagen Frei
Französische Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sarkozy wird demnach voraussichtlich noch am Montag das Gefängnis verlassen. Zuvor war er wegen krimineller Verschwörung zur Finanzierung seines erfolgreichen Wahlkampfs 2007 mit Geldern aus Libyen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Von weiteren Anklagepunkten war er freigesprochen worden.

Aufgrund der “außerordentlichen Schwere” des Verbrechens war die Strafe sofort vollstreckt worden, obwohl Sarkozy Berufung eingelegt hat. Das französische Staatsgebiet darf er nach seiner Freilassung nicht verlassen. Über die Berufung wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

