Dienstag, Oktober 21, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy tritt Haftstrafe an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy hat seine fünfjährige Haftstrafe angetreten. Unter Polizeischutz wurde er am Dienstagvormittag in das Pariser Gefängnis La Santé gefahren.

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy Tritt Haftstrafe An
Nicolas Sarkozy und Carla Bruni-Sarkozy am 21.10.2025, Firas Abdullah/Abaca/ddp/ via dts Nachrichtenagentur

Der ehemalige französische Präsident verließ sein Haus am Tag seiner Inhaftierung Hand in Hand mit seiner Frau Carla Bruni-Sarkozy. Zu seiner Abfahrt hatten sich mehrere Unterstützer des ehemaligen Staatschefs versammelt, die ihm zujubelten.

Im Gefängnis wird Sarkozy wahrscheinlich in der Isolationsabteilung untergebracht, wo die Insassen aus Sicherheitsgründen in Einzelzellen schlafen und bei Aktivitäten im Freien getrennt gehalten werden. Die Zellen sind 9 bis 12 Quadratmeter groß und verfügen über private Duschen.

Ein Pariser Gericht hatte Sarkozy im Prozess um die sogenannte Libyen-Affäre wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Es entschied zudem, dass er seine Strafe antreten müsse, ohne die Entscheidung über seine Berufung abzuwarten.

Sarkozy selbst beharrt auf seiner Unschuld. Ein “unschuldiger Mann” werde eingesperrt, schrieb er vor seiner Inhaftierung bei X/Twitter. “Die Wahrheit wird siegen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

