Franzosen bei der WM im Wildwasser Sprint auf dem Augsburger Eiskanal die überragende Nation

Die französischen Paddlerinnen und Paddler bewiesen bei der Weltmeisterschaft im Wildwasser Sprint auf dem Augsburger Eiskanal einmal mehr ihre Stärke.

Mit 5 mal Gold, 3 mal Silber und 4 mal Bronze zeigten sie sich als bestes Team und stellten mit Laura Fontaine und Charles Ferrion die neuen Weltmeister im Canadier Einer (C1) der Damen und Herren sowie mit Elsa Gaubert / Margot Beziat im Canadier Zweier (C2) der Damen. Gold holten sie auch im K1 Team der Damen und C2 der Herren. Eine überzeugende Vorstellung bot auch Marie Nemcova aus Tschechien, die Weltmeisterin im

Kajak Einer (K1) wurde, Vizeweltmeisterin im K1 Team und im C1 Rang drei belegte.

Für den Deutschen Kanuverband lief es zunächst nicht nach Wunsch bei dieser WM. In den Einzelwettbewerben und auch im C2 blieben die 14 Finalisten des DKV vor rund 4.500 Besuchern an allen Tagen ohne Medaille.

Entsprechend enttäuscht war Bundestrainer Gregor Simon: „Mit so vielen Teilnehmern in

den Finalrennen erhofft man sich natürlich schon die eine oder andere Medaille, aber leider

konnten unsere Athletinnen und Athleten die Leistung nicht umsetzen! Yannick Lemmen,

der als Vorlaufschnellster gestartet war, hatte nur einen kleinen Fahrfehler, aber das

genügte, um auf Platz fünf zurückzufallen.“ Lemmen hatte im Finale viel Druck, nachdem er im ersten Vorlauf für die Bestzeit gesorgt hatte. „Es ist besonders mental sehr schwierig,

zwei Rennen so kurz hintereinander zu gewinnen, und natürlich liegt die Spitze so dicht

zusammen, dass eine knappe Sekunde langsamer nur noch für Platz 5 reicht.“ Seine Zeit von 60.00 Sekunden aus der Qualifikation wäre für Silber gut gewesen.

Am Nachmittag bei den Teamwettbewerben verbesserte sich die Situation deutlich. Somit

blieben auch die Augsburger Kanutinnen und Kanuten nicht ohne Podestplätze. Normen

Weber holte sich bei seinem dritten Start endlich die ersehnte Medaille. Und es wurde Gold

im C1 Team zusammen mit Tim Heilinger und Ole Schwarz. „Im Einzel hatte ich leider einen

Fahrfehler, den ich in 50 Rennen nur einmal mache. Und anstatt mich darauf zu fokussieren, schnellstmöglich ins Ziel zu kommen ist mein Arm schwer geworden und ich habe zwei weitere Wellen nicht so erwischt, wie ich es wollte.“ Umso glücklicher war er über seinen Sieg mit der Mannschaft und seinen fünften Weltmeistertitel. Ebenso glücklich über Silber war Yannick Lemmen, der im K1 Team mit Björn Beerschwenger und Marcel Blum Rang 2 belegte. Lemmen freute sich ganz besonders, weil er seine Karriere beenden wird. Ein weiterer dritter Platz von Weber kann leider nicht mit einer Medaille belohnt werden: Im C2 Team waren nur vier Nationen am Start, sodass das Rennen nicht offiziell gewertet werden kann.

Sabine Füsser war mit ihrer Leistung sehr zufrieden: „Ganz ehrlich, ich bin 48 Jahre alt und

stehe bei einer WM im Finale und schließe als beste Deutsche ab. Von der großartigen

Stimmung am Eiskanal habe ich wenig mitbekommen, weil ich voll im Tunnel war.“ Viel Pech hatte sie im K1 Mannschaftsrennen als sie ihr Team klar auf Medaillenkurs führte, aber Jill Sophie Eckert kurz vor dem Ziel auf einen Block fuhr und sich drehte.

Für das beste deutsche Ergebnis am Vormittag sorgte Sabrina Barm (Kanu Schwaben

Augsburg) mit ihrer Partnerin Constanze Feine im Canadier Zweier der Damen. „Wenn man

ins Ziel kommt und es leuchtet die 1 auf, hofft man natürlich auf eine Medaille und ist

enttäuscht, wenn es am Ende Rang 4 wird.“ Dafür, dass die beiden Damen erst seit rund zwei Wochen miteinander trainieren eine beachtliche Leistung.

Auf ein großes Nachwuchs-Potential in dieser Sportart und auf eine intensive Vorbereitung

führt Frankreichs Chef-Trainer Pierre Michel Crochet die Erfolge seiner Sportlerinnen und

Sportler zurück. „Wildwasser Abfahrt ist in Frankreich sehr populär, es gibt genügend

Nachwuchs. Deshalb können wir unsere Teams auch immer ganz gut erneuern“, sagte er.

„Ich habe versucht, im Team für diese WM eine Mischung hinzukriegen, mit erfahrenen

Teilnehmern, die Chancen auf Medaillen haben, und Jüngeren, die wir an diese

Wettbewerbe heranführen.“ Zudem habe er mit der Mannschaft intensiv für die WM

trainiert, unter anderem im Mai auf dem Eiskanal. Auch die gute finanzielle Ausstattung

durch den französischen Verband sei eine wichtige Voraussetzung, um eine gute Mannschaft in die internationalen Wettbewerbe zu schicken.

Den Eiskanal habe er schon 2011 bei der ersten Weltmeisterschaft im Wildwasser Sprint

erlebt. „Der Kurs ist technisch sehr herausfordernd. Das Wasser schiebt oft sehr heftig. Man

muss sehr gut sein, um diese Strecke zu meistern.

Der französische Cheftrainer machte Stadt und WM-Ausrichter ein großes Kompliment. „Der

Eiskanal ist ja schon vor vielen Jahren gebaut worden, aber man hat ihn gut gepflegt und

entwickelt. Er ist eine sehr gute Sportstätte in einem schönen Park. Und wir wissen ja, wie

exakt die Deutschen organisieren, das ist für die Sportler und auch die Trainer sehr

angenehm. Die Zuschauer hier im Park machen eine sehr angenehme Atmosphäre. Vielen

Dank an Augsburg, vielen Dank an den Verein, der diese WM organisiert hat.“