Frau beschädigt Holzkreuz mit Motorsäge in Münchberger Kirche – Sachschaden von 1.000 Euro

MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Mittwochabend sorgte ein beunruhigender Vorfall in der Stadtkirche „Peter und Paul“ für Aufsehen. Eine Frau beschädigte mit einer Motorsäge das dortige Holzkreuz.

Polizei erhält Notruf wegen Randale

Gegen 18:08 Uhr wurde die Polizei in Münchberg alarmiert: Eine Frau randalierte in der Stadtkirche mit einer Motorsäge. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg zur Kirche und stieß dort auf die 55-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie hatte das große Holzkreuz der Kirche mit einer kleinen Motorsäge angesägt.

Mitarbeiter verhindern größeren Schaden

Mitarbeiter der Kirche griffen ein, bevor die Polizei eintraf, und verhinderten so, dass die Frau das Kreuz vollständig durchtrennte. Dennoch entstand am Sockel des Kreuzes ein erheblicher Schaden, der auf mindestens 1.000 Euro geschätzt wird.

Einweisung in Bezirkskrankenhaus

Offenbar leidet die Frau unter psychischen Problemen, weshalb sie von der Polizei in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen wurde. Zudem erwartet sie ein strafrechtliches Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.