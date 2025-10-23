Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Frau beschädigt Holzkreuz mit Motorsäge in Münchberger Kirche – Sachschaden von 1.000 Euro
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frau beschädigt Holzkreuz mit Motorsäge in Münchberger Kirche – Sachschaden von 1.000 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Mittwochabend sorgte ein beunruhigender Vorfall in der Stadtkirche „Peter und Paul“ für Aufsehen. Eine Frau beschädigte mit einer Motorsäge das dortige Holzkreuz.

Polizei erhält Notruf wegen Randale

Gegen 18:08 Uhr wurde die Polizei in Münchberg alarmiert: Eine Frau randalierte in der Stadtkirche mit einer Motorsäge. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg zur Kirche und stieß dort auf die 55-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie hatte das große Holzkreuz der Kirche mit einer kleinen Motorsäge angesägt.

Mitarbeiter verhindern größeren Schaden

Mitarbeiter der Kirche griffen ein, bevor die Polizei eintraf, und verhinderten so, dass die Frau das Kreuz vollständig durchtrennte. Dennoch entstand am Sockel des Kreuzes ein erheblicher Schaden, der auf mindestens 1.000 Euro geschätzt wird.

Einweisung in Bezirkskrankenhaus

Offenbar leidet die Frau unter psychischen Problemen, weshalb sie von der Polizei in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen wurde. Zudem erwartet sie ein strafrechtliches Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
FC Augsburg

Große Freude zum Schulanfang: FC Augsburg-Profis besuchen Erstklässler in Stadt und Landkreis Augsburg

0
Ein besonderes Erlebnis zum Schulstart: Am Dienstag machte sich der komplette Kader des FC Augsburg auf den Weg in die Grundschulen der Stadt und des Landkreises, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler persönlich zu begrüßen. Bereits zum 13. Mal fand die beliebte Schulaktion statt, bei der die Profis und Trainer den Kindern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zauberten, sondern auch FCA-Turnbeutel, Autogrammkarten und jede Menge gute Laune mitbrachten.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel