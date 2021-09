Am 07.09.2021 kam es in Bellenberg zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 57-jährigen Frau. Ein tatverdächtiger 35-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kripo Neu-Ulm wurde die Frau mit hoher Wahrscheinlichkeit durch massive Gewalt gegen den Kopf getötet. Ein unter dringendem Tatverdacht stehender 35-jährige Mann stellte sich vor Bekanntwerden der Tat selbst bei der Polizei. Die Beamten nahmen ihn nach weiterer Abklärung unmittelbar vorläufig fest.

Derzeit laufen in enger Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen umfangreiche Spurensicherungs- und Ermittlungsmaßnahmen. Neben vielen Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm waren Polizeikräfte aus Weißenhorn, Illertissen und Neu-Ulm sowie des Kriminaldauerdienstes Memmingen im Einsatz. Weiterhin befanden sich Mitarbeiter der Rechtsmedizin Ulm als auch der für Kapitaldelikte zuständige Referent der Staatsanwaltschaft am Tatort.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Leichnam am Mittwochvormittag obduziert. Die Obduktion bestätigte die massive stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf des Opfers.

Der Tatverdächtige wurde noch am Mittwoch der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Richterin verhängte die Untersuchungshaft gegen den 35-Jährigen. Er wurde im Anschluss daran in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Insbesondere die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der aktuellen Maßnahmen und umfangreichen Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei Neu-Ulm.

