Frau in Haag a.d. Amper mit Waffe bedroht und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugenhinweise

Am Dienstag ereignete sich in Haag an der Amper, im Landkreis Freising, ein bewaffneter Überfall. Eine 41-jährige Frau wurde an ihrer Haustür von einem unbekannten Täter mit einer offensichtlichen Schusswaffe bedroht und um 500 Euro in bar erleichtert. Der Täter konnte anschließend zu Fuß fliehen.

Überfall am frühen Abend

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr, als die Frau nach einem Klopfen die Tür öffnete. Der Täter forderte sofort Geld und zog eine Waffe aus seinem Rucksack. Zudem griff er die Frau körperlich an und verletzte sie leicht. Nachdem er die Bargeldsumme erbeutet hatte, flüchtete er vom Tatort.

Beschreibung des Täters

Die Geschädigte beschrieb den Täter als circa 168 cm groß, mit schlanker Statur und südländischem Aussehen. Er trug einen Bart und war bekleidet mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Hose und schwarz-weißen Sneakers, wahrscheinlich der Marke „Calvin Klein“. Zudem führte er einen grauen Rucksack mit sich.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder dem Überfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 bei der Kriminalpolizei Erding zu melden.