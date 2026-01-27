type here...
Frau in Nürnberg-Langwasser von Ast erschlagen: 77-Jährige stirbt im Krankenhaus nach Unfall beim Spaziergang
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

Am Montagmorgen, dem 26.01.2026, ereignete sich in Nürnberg-Langwasser ein tragischer Unfall, bei dem eine 77-jährige Frau beim Spazierengehen von einem herabfallenden Ast getroffen wurde. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe erlag sie noch am selben Tag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Unfall in der Liegnitzer Straße

Gegen 09:00 Uhr alarmierte ein Passant die Einsatzzentrale, nachdem er die Frau in der Liegnitzer Straße/Am Zollhaus auf dem Gehweg liegend entdeckt hatte. Die herbeigerufenen Rettungskräfte fanden die 77-Jährige nicht ansprechbar vor und brachten sie umgehend ins Krankenhaus, wo sie leider ihren Verletzungen erlag.

Baumast unter Schneelast gebrochen

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellte am Unfallort fest, dass ein etwa fünf Meter langer und 25 cm dicker Ast unter der Schneelast abgebrochen war. Der Ast lag quer über den Geh- und Radweg und hatte die Frau getroffen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

