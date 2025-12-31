Newsletter
Frau in Ruhstorf a.d. Rott bei Schussattacke schwer verletzt – Tatverdächtiger gefasst
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Einsatzkräfte der Polizei in Bad Griesbach im Rottal wurden am frühen Silvesterabend nach Ruhstorf an der Rott gerufen. Grund war eine Meldung über Schüsse, bei denen eine Frau verletzt wurde.

Schussverletzung durch Ex-Partner

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge schoss ein 67-jähriger Verdächtiger mehrfach auf seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 59-jährige Frau, und verletzte sie dabei schwer. Die Frau wurde sofort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Tatverdächtiger festgenommen

Im Zuge der Fahndung wurde der Tatverdächtige kurz darauf gefunden und vorläufig festgenommen. Glücklicherweise bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Außenstehende.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Passau übernahm die Ermittlungen noch in der Nacht vom Tatort aus. Derzeit gibt es keine Informationen über die genauen Umstände oder das Motiv der Tat. Über die mögliche Haft des Verdächtigen wird in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft im Laufe des nächsten Tages entschieden.

Veröffentlicht: 31.12.2025, 23:37 Uhr

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

