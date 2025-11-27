Newsletter
Frau in Thannhausen von Bruder schwer verletzt – Festnahme und Einlieferung in JVA nach Supermarkt-Streit
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
1 Min.Lesezeit

Frau in Thannhausen von Bruder schwer verletzt – Festnahme und Einlieferung in JVA nach Supermarkt-Streit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

THANNHAUSEN. Am Samstag, den 15. November 2025, ereignete sich ein schwerwiegender Vorfall in Thannhausen. Eine 55-jährige Frau rief gegen Mittag die Polizei, nachdem sie in ihrer Wohnung von ihrem 62-jährigen Bruder angegriffen und schwer verletzt worden war. Die Frau konnte flüchten und wurde von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Krumbach (Schwaben) angetroffen. Mit erheblichen Gesichtsverletzungen wurde sie per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Derzeit ist unklar, ob die Verletzungen dauerhafte Schäden hinterlassen werden.

Festnahme und Ermittlungen

Der tatverdächtige Bruder wurde noch am Tatort widerstandslos festgenommen und in eine Fachklinik eingewiesen. Die Ermittlungen vor Ort leitete die Polizeiinspektion Krumbach (Schwaben), während das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen den Fall weiter untersucht. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Untersuchungshaft und Tatvorgeschichte

Gegen den deutsch-russischen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verdachts der schweren Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Dieser Haftbefehl wurde von der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen in Vollzug gesetzt, und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeugensuche nach Vorfall im Supermarktbereich

Nach bisherigen Erkenntnissen ging dem Angriff ein Streit im öffentlichen Bereich zwischen den Supermärkten V-Markt, Aldi und Netto in Thannhausen voraus, bei dem der Tatverdächtige massiv gedroht haben soll. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Streit beobachtet haben oder zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr relevante Feststellungen gemacht haben. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Memmingen unter der Nummer 08331 100-0 entgegengenommen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

