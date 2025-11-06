Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frau nach Tod von 8-Jährigem aus Güstrow festgenommen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Fall des getöteten 8-jährigen Fabian aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei eine Frau festgenommen. Es sei Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit, zunächst ohne weitere Details zu nennen.

Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zuvor hatte es Durchsuchungsmaßnahmen gegeben. Der Haftbefehl soll aber wohl nicht mit Informationen in Zusammenhang stehen, die nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung “Aktenzeichen XY ungelöst…” eingegangen waren, wo der Fall thematisiert worden war.

Bekannt ist, dass der Junge offenbar am Tag seines Verschwindens, also am 10. Oktober getötet und der Leichnam anschließend angezündet worden war. Er war in einem Wald bei Klein Upahl gefunden worden.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

