Frau nach Wohnungsbrand in Aichach tot aufgefunden

Am Montag, den 01.05.2023, gegen 00.25 Uhr wurde über Notruf Rauch aus einer Wohnung in der Dachauer Straße in Aichach mitgeteilt.

Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Brand in einer Wohnung festgestellt werden. Im Rahmen der Brandbekämpfung wurde eine weibliche Person tot aufgefunden.

Die anderen Hausbewohner konnten unversehrt das Anwesen verlassen. Nähere Hintergründe, insbesondere zur Brandursache, sind aktuell nicht geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

