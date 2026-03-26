Frau stirbt nach Brückensturz auf A73 bei Forchheim – Folgeunfall und Sperrung der Autobahn

Forchheim – Ein tragisches Ereignis ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der Autobahn A 73 bei Forchheim, als eine 45-jährige Frau nach einem Sturz von einer Brücke ums Leben kam. Der Vorfall führte zu einem weiteren Unfall auf der Autobahn.

Tragischer Sturz auf die Südfahrbahn

Die Frau fiel nach bisherigen Erkenntnissen gegen 10.30 Uhr von einer Brücke auf die Südfahrbahn der A 73. Ein Pkw, zugelassen in Bremen und auf dem Weg in Richtung Nürnberg, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr die auf der Fahrbahn liegende Frau. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, ausgelöst durch stark bremsende nachfolgende Fahrzeuge.

Einsatzkräfte sperren die Autobahn

Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der 45-Jährigen feststellen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, inklusive eines möglichen suizidalen Hintergrunds. Während des Unfalls blieben die Insassen der beteiligten Fahrzeuge unverletzt. Der an den drei Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten wurde die A 73 bis etwa 16.00 Uhr gesperrt. Zur Unterstützung der Beteiligten war ein Kriseninterventionsteam vor Ort.

Ermittlungen und Unterstützungsmaßnahmen

Die Verkehrspolizei Bamberg führt die Unfallaufnahmen durch und wird dabei von der Kriminalpolizei Bamberg unterstützt. Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Bamberg war ebenfalls anwesend und veranlasste die Einschaltung eines Unfallsachverständigen, um den Vorfall detailliert zu untersuchen.