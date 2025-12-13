Frau stürzt auf vereister Strecke bei Oberstdorf – Rettungseinsatz für ukrainische Wandergruppe

Oberstdorf – Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall in den Allgäuer Alpen. Eine 30-jährige Frau stürzte ca. 80 Meter über vereistes Felsgelände ab, als sie sich auf dem Weg zwischen Einödsbach und dem Waltenberger Haus befand.

Einsatzkräfte vor Ort

Die Bergwacht Oberstdorf sowie der Rettungshubschrauber RK2 aus Reutte waren mit insgesamt zehn Einsatzkräften im Einsatz, um die schwer verletzte Frau zu bergen. Sie wurde durch die Rettungskräfte geborgen und anschließend in ein Krankenhaus geflogen.

Unfallgruppe aus der Ukraine

Die Verunglückte gehörte zu einer 18-köpfigen ukrainischen Wandergruppe, deren Ziel der Winterraum des Waltenberger Hauses auf 2.084 Metern war. Fünf der Gruppenteilnehmer erreichten das Waltenberger Haus und verzichteten auf eine Rückkehr ins Tal. Die restlichen zwölf Mitglieder entschieden sich, selbständig abzusteigen.

Ermittlungen aufgenommen

Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei begleitete den Abstieg der Gruppe und hat Ermittlungen zur Ursache des Absturzes sowie zu möglichen strafrechtlichen Verantwortlichkeiten innerhalb der Gruppe aufgenommen. (PI Sonthofen).