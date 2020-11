Frau und Kindermädchen bei Unfall auf der A7 schwer verletzt

Am 31.10.2020, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die A7 in nördliche Richtung. Der Mann aus dem Raum Ulm war in Begleitung seiner Familie mit zwei Kleinkindern und deren Kindermädchen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Berkheim und der Anschlussstelle Dettingen verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das vollbesetzte Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sein Fahrzeug über die beginnende, aufsteigende Leitplanke und wurde aufgrund der Wucht in die Luft katapultiert.

Im angrenzenden Maisfeld überschlug sich der Pkw dann noch mehrmals, bevor er nach ca. 150 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurden der Fahrer und seine 2 Kinder beim Unfallgeschehen glücklicherweise lediglich leicht verletzt. Dessen Ehefrau und das Kindermädchen kamen jedoch mit schweren Verletzungen in die umliegenden Kliniken.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn, unter Mithilfe der eingesetzten Feuerwehr und Autobahnmeisterei, für ca. 1 ½ Stunden komplett gesperrt.

Zum Abtransport der Verletzten waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000.- Euro.

