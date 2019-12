Skiunglück in den Südtiroler Alpen. Im Schnalstal westlich von Meran sind bei einem Lawinenunglück eine Frau (25) und zwei Kinder (beide 7) kamen durch die Schneemassen zu Tode.

Nach Informationen des Onlineportal Südtirolnews war am Samstagmittag im Gletscherskigebiet Schnalstal ein großes Schneebrett abgegangen. Auf der Teufelsegg-Piste, etwa auf der Höhe der Teufelsegg-Hütte wurden mehrere Skifahrer unter der Lawine verschüttet. Ein siebenjähriges Mädchen, sowie eine 35-jährige Frau konnten nur noch Tod geborgen werden. Die ebenfalls 7 Jahre alte Tochter der Frau konnte am Unglücksort wiederbelebt und ins Krankenhaus nach Trient geflogen werden. Am Abend verstarb das kleine Mädchen dort.

Wie Rainews berichtet waren der Vater und der elfjährige Bruder eines der beiden Mädchen mit mittelschweren Verletzungen aus den Schneemassen gerettet worden. Sie wurden mit Knochenbrüchen ins Meraner Krankenhaus geflogen.

Bei allen Opfern handelt es sich um deutsche Urlauber. Eines der getöteten Mädchen und die beiden Verletzten kam aus Eschweiler bei Aachen. Die 25-jährige Frau und das zweite Mädchen stammen nach Auskunft eines Carabinieri-Sprechers aus Thüringen.