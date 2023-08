Frau wird am Lechhauser Schlössle von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt

Am Montagnachmittag war es am Lechhauser Schlössle zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Frau wurde dabei von einem Bus erfasst und schwer verletzt.

Am Montagnachmittag war eine 66-jährige Frau gegen 16:30 Uhr an der Haltestelle Schlössle im Augsburger Stadtteil Lechhausen unvermittelt auf die Straße getreten und dort von einem Linienbus erfasst worden. Der Busfahrer hatte den Zusammenstoß mit einer Vollbremsung verhindern wollen, doch der Unfall konnte nicht mehr verhindert werden. Die Frau wurde erfasst und musste mit schweren Verletzungen in das Uniklinikum Augsburg gebracht werden. Durch die Vollbremsung wurden zudem vier Fahrgäste im Bus leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird im unteren fünfstelligen Bereich angegeben.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Unfalls. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.