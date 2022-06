Am gestrigen Montag, 20.06.2022, gingen bei der Polizei kurz nach 16:00 Uhr die ersten Anrufe ein. Bürger berichteten von abgerissenen Telefon- oder Stromleitung, entwurzelten Bäumen, die über der Straße lagen. Die Feuerwehren hatten mit vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen alle Hände voll zu tun.

Um 16:20 Uhr war die Fahrerin eines Kleinwagens auf der Kaiser-Otto-Straße in Großaitingen

unterwegs, als der Ast eines großen Baumes auf ihr Auto fiel. Die 28-jährige Frau kam mit einer Verletzung am Arm ins Krankenhaus nach Bobingen. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Anhand des Schadensbildes lässt sich nachvollziehen, dass der Sturm von Scherstetten über Konradshofen, Klimmach und dann westlich von Schwabmünchen nach Großaitingen gezogen war, wo der Sturm den höchsten Schaden anrichtete. Im weiteren Verlauf zog er dann weiter in Richtung Kleinaitingen und Oberottmarshausen.

