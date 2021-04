Frau wird bei Unfall zwischen Schrobenhausen und Edelshausen schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Ein Blick auf den Skoda Rooster reicht aus, um zu erkennen, welche Kräfte hier gewirkt haben – das Heck ist bis über die Hinterachse eingedrückt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Fahrerin an Sonntagabend (18.04.2021) auf der ST2044 zwischen Schrobenhausen und Edelshausen im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, mit der Front so gegen die Alleebäume gekracht wäre.

Doch auch so ist der Unfall, trotz eines Schutzengels, der wohl über die Fahrerin wachte, schlimm genug ausgegangen. Die Frau erlitt bei dem Aufprall gegen zwei Bäume am Anfang einer Allee schwere Verletzungen. Mit Unterstützung des Rettungsdienstes befreite die Feuerwehr die Verletzte schonend aus dem Fahrzeugwrack. Zudem übernahmen die Kameraden die Sicherstellung des Brandschutzes und verkehrslenkende Maßnahmen.

Wie der Unfall passieren konnte, ist noch unklar. Hierzu nimmt die Polizei die Ermittlungen auf.