Frau zieht Messer in Einzelhandelsgeschäft: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Ludwigvorstadt

Am Montagnachmittag, dem 26. Januar 2026, kam es in der Ludwigvorstadt zu einem schweren Vorfall, als eine Frau in einem Einzelhandelsgeschäft versuchte, Ware zu entwenden. Dabei wurde sie von einer Mitarbeiterin angesprochen, woraufhin die Situation eskalierte: Die Tatverdächtige zog ein Küchenmesser und griff einen 31-jährigen Mitarbeiter an. Glücklicherweise konnte der Mann durch schnelle Reaktion und Hilfe von zwei weiteren Angestellten Schlimmeres verhindern. Die 24-jährige polnische Staatsbürgerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen. Der verletzte Mitarbeiter musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 11.

Festnahme nach Messerattacke in der Bayerstraße

Bereits am Samstag, dem 24. Januar 2026, war es gegen 18:30 Uhr zu einer Messerattacke in der Bayerstraße gekommen. Inmitten einer Auseinandersetzung unter fünf Personen erlitt ein 26-jähriger Afghane Stichverletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Zwei Tatverdächtige, ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen und ein 25-jähriger aus dem Landkreis Lindau, beide afghanischer Herkunft, konnten mittlerweile ermittelt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I festgenommen werden.

Temposünder in Milbertshofen gestoppt

Am Freitagabend, dem 23. Januar 2026, geriet ein 20-jähriger kosovarischer Staatsbürger in eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Ingolstädter Straße. Mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 121 km/h bei erlaubten 50 km/h erwartet den Fahrer nun ein empfindliches Bußgeld, ein dreimonatiges Fahrverbot und eine Verlängerung seiner Probezeit. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Geschwindigkeitsgrenzen zu halten, um Unfälle zu vermeiden.

Technischer Defekt führt zu Stromausfall in Ismaning

Am Montagabend, dem 26. Januar 2026, meldeten Bewohner von Ismaning zwischenzeitlich einen Stromausfall, der etwa ein Drittel des Gemeindegebietes betraf. Durch die Einsatzkräfte vor Ort konnten rasch keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Nach wenigen Stunden war die Stromversorgung dank der Arbeiten des Energieversorgers wieder gesichert. Ursache war ein Kurzschluss im Erdkabel, dessen Reparatur zeitnah erfolgen soll.

Evakuierung nach Gasleck in Schäftlarn

Der Montag, der 26. Januar 2026, war ereignisreich: Gegen 15:50 Uhr beschädigten Bauarbeiter eine Gasleitung in Schäftlarn, was zu einem sofortigen Einsatz der örtlichen Feuerwehr und mehreren Polizeistreifen führte. Vorsorglich wurden die angrenzenden Gebäude evakuiert, bis das Leck professionell geschlossen werden konnte. Die Gasversorgung wurde rasch wiederhergestellt, die Höhe des Sachschadens bleibt jedoch noch unklar.