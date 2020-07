Frauen-Aktion anlässlich des Memminger Fischertags

Corona bedingt konnte der Memminger Fischertag dieses Jahr nicht stattfinden.



Trotzdem ließ es sich eine Gruppe junger Frauen nicht nehmen verbotenerweise in den Stadtbach zu „jucken“. Zwar wollte keiner der Damen tatsächlich eine Forelle fangen, jedoch skandierten und sangen sie gemeinsam für das Recht der Frauen zur Teilnahme am Bach-Ausfischen in künftigen Jahren. Zahlreiche Anrufe von Passanten gingen in der Folge bei der PI Memmingen ein, nachdem die Gruppe zunächst am Schrannenplatz und anschließend am Roßmarkt in den Bach sprang und laut sang. Zusammen mit dem Organisationsleiter des Fischertagvereins, sowie dem Vereinsvorstand nahmen Einsatzkräfte der Polizei Memmingen Kontakt zu den jungen Frauen auf. Diese zeigten sich allesamt einsichtig und verzichteten im weiteren Verlauf auf eine Fortführung der gemeinsamen Gesänge. Der Vorfall wird nun strafrechtlich geprüft, da mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Raum stehen.

Anlässlich des Nicht-Memminger-Fischertags überwachte der Fischertagsverein mit ca. 60 eigenen Bachaufsichten, dass das Verbot des „Reinjuckens“ in diesem Jahr eingehalten wurde. Die Polizei Memmingen war zeitweise mit 7 Beamten vor Ort. Es kam sonst zu keinerlei Störungen.