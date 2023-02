Frauen der ECDC Memmingen Indians sind Hauptrundenmeisterinnen

Die Frauen der ECDC Memmingen Indians sind mit 19 Siegen und nur einer Niederlage neue Hauptrundenmeisterinnen der Deutschen Frauen-Eishockey Liga (DFEL) in der Saison 2022/23.

Topscorerin der DFEL wurde die US-Amerikanerin Theresa Knutson (ECDC Memmingen Indians) mit 14 Toren und 18 Vorlagen. Emma Schweiger (ECDC Memmingen Indians) sicherte sich darüber hinaus mit einer Fangquote von 97,5 % und einem Gegentorschnitt von 0,42 Toren pro Partie den Titel der besten Torhüterin der Liga.

In den an diesem Wochenende (25. und 26. Februar 2023) startenden Playoffs hat Memmingen im Halbfinale gegen Planegg das Heimrecht. Auftakt dieser ersten Best-of-Five-Serienpaarung ist am Samstag um 16:45 Uhr. Ingolstadt trifft im zweiten Halbfinale zum Start zu Hause auf Mannheim. Während Memmingen und Planegg die Spiele mit wechselndem Heimrecht absolvieren, wird Ingolstadt aufgrund der Entfernung zuerst zweimal zu Hause gegen Mannheim auflaufen (Samstag 19:15 Uhr und Sonntag 13:15 Uhr) und dann zur dritten Partie sowie einem möglichen vierten Aufeinandertreffen nach Mannheim reisen.

Das Finale beginnt am 11. März 2023. Die Meisterinnen stehen dann spätestens am 25. März 2023 fest. Die Platzierungsrunde für die Plätze 5-6 entfällt nach Rücksprache mit den Vereinen.