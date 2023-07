Frauen-Fußball-WM: Deutschland verliert gegen Kolumbien

Bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland hat Deutschland zum Abschluss des zweiten Spieltags der Gruppenphase 1:2 gegen Kolumbien verloren. Viele spielerische Höhepunkte gab es am Sonntag in Sydney nicht: Nach einer verhaltenen Anfangsphase konnte die deutsche Auswahl zwar zunehmend die Kontrolle in der Partie übernehmen, kam aber nur selten zu guten Chancen. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel konnten dann etwas überraschend die Südamerikanerinnen nach einer Ecke in Führung gehen.

Public Viewing im Berliner Biergarten BRLO während der Frauen-Fußball-WM 2023, über dts Nachrichtenagentur

Der Ball war dabei im Strafraum vor die Füße von Linda Caicedo gefallen, die das Leder in den rechten Winkel zirkelte. Im Anschluss blieb das DFB-Team zwar bemüht, kam allerdings weiterhin nur selten zu gefährlichen Abschlüssen. Nach einem von Kapitänin Alexandra Popp in der 89. Minute verwandelten Elfmeter sah es nochmal kurzzeitig nach einem Unentschieden aus, in der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Kolumbien aber erneut nach einer Ecke: Manuela Vanegas köpfte die Kolumbianerinnen zum Sieg.

Am letzten Spieltag der Gruppe H wird das deutsche Team am Donnerstag in Brisbane auf das punktlose Schlusslicht Südkorea treffen. Ein Sieg in diesem Spiel sollte zum Weiterkommen reichen, für den Gruppensieg müsste aber Kolumbien zeitgleich gegen Marokko verlieren.