Frauen-Union will Eizellspende legalisieren

Die Frauen-Union will auf dem CDU-Parteitag im Februar einen Paradigmenwechsel in der Reproduktionsmedizin einleiten.

Logo der Frauen-Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die CDU-Frauen-Organisation fordert, die Eizellspende in Deutschland zu legalisieren – allerdings in einem engen Rahmen. Laut dem Antrag, über den die “Süddeutsche Zeitung” schreibt, ist der Frauen-Union besonders wichtig, dass kein kommerzieller Handel mit Eizellen entstehen dürfe. Die Eizellspenden müssten “altruistisch”, also ohne finanziellen Anreiz, erfolgen.

Frauen-Unions-Vorsitzende und Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte der “Süddeutschen Zeitung”, es gehe um Hilfe für “Frauen, die aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen können”. Nötig seien aber “klare Rahmenbedingungen”.

