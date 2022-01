Frauen WM in Neuseeland und Australien: Das sind die Favoritinnen

Bald ist es so weit und die Frauen WM geht los. Für das Jahr 2023 ist die WM der Frauen in Neuseeland und Australien geplant. Die Austragungsorte werden sowohl in Städten in Australien sein, als auch in Städten in Neuseeland. Das Besondere an dieser WM für Frauen ist zum einen, dass es erstmalig sein wird, dass die Austragung der WM in zweierlei verschiedenen Ländern ausgeführt werden. Außerdem ist es die allererste WM der Frauen, welche sowohl von der Konföderation AFC und OFC geteilt wird.

Es war eine spannende Zeit für die Fans, die sich von September 2019 bis zum 25. Juni 2020 gedulden mussten, als endlich die Entscheidung getroffen war, wo die WM der Frauen 2023 stattfindet und auch, wer an der Frauen WM teilnehmen wird. Denn es galt, sich zwischen insgesamt acht der verbliebenen Bewerber zu entscheiden und zu berücksichtigen, dass einige Bewerber aufgrund der Corona-Pandemie ihre Bewerbung zurückgezogen haben. Nun stehen die Teilnehmer fest und man darf sich gespannt auf die Saison freuen.

Stars und Sternchen gibt es natürlich auch beim Fußball so einige. Dabei gibt es kaum noch einen Unterschied, ob es sich um Herrenfußball oder Damenfußball handelt, obwohl die Anforderungen beim Fußball deutlich gestiegen sind.

Neuseeland und Australien haben sich gegen Kolumbien durchgesetzt

Was das Ausrichten der Frauen WM 2023 betrifft, konnten sich Neuseeland und Australien letztlich gegen die starken Konkurrenten durchsetzen. Wobei allerdings von Beginn an Australien und Neuseeland als Favoritinnen galten.

Man kann davon ausgehen, dass die WM der Frauen im Jahr 2023 ein absolutes Highlight für alle Fans des Damenfußballs wird und dies auch im TV zu sehen sein wird. Denn es wurde ein fantastisches Konzept vorgelegt, was letztlich auch den Rat der FIFA überzeugte.

Neuseeland und Australien konnten nicht nur durch ein sehr gutes Sicherheitskonzept bezüglich der aktuellen Lage vorlegen, sondern insgesamt ein Konzept erstellen, welches es nie zuvor gab. Bei der Frauen WM in Neuseeland und Australien handelt es sich um die nunmehr neunte Frauen WM. Wobei erwähnenswert ist, dass es auch die bislang größte Frauen WM wird, die es je zuvor gab. Im Jahr 2023 wird es besonders spannend, weil dann erstmals 32 Mannschaften ihr Können in puncto Fußball messen.

Welche Austragungsorte wurden gewählt

Nachdem sich Gianni Infantino im Jahre 2019 nicht nur für eine Erweiterung der teilnehmenden Mannschaften ausgesprochen hatte, sondern zugleich auch das Preisgeld erhöhte, nehmen nunmehr 32 Mannschaften an dieser mega Veranstaltung teil. Da es sich um hervorragende Spielerinnen handelt, kann man davon ausgehen, dass es wirklich sehr spannend wird. Denn bei diesem Fußball Spektakel nehmen erstklassige Mannschaften teil. Für die Austragungsorte entschied man sich am 1. April 2021 wie folgt.

1. In Australien

Das Finale will man in Sydney austragen, gewählte Stadien sind das Stadium Australia, wo 83500 Fußball-Fans Platz finden. Im Sydney Football Stadium wird es ebenfalls eine sehr große Veranstaltung, da in diesem neuen Stadium 42512 Plätze von vor Begeisterung tobenden Fans sicher gut gefüllt sein wird. Das Brisbane Stadion mit einer Kapazität von 52263 Plätzen und das Melbourne Rectangular Stadium mit einer Kapazität von 30052 Plätzen stehen ebenfalls mit auf dem Plan.

2. In Neuseeland

Mit einer Kapazität von 48276 Besucherplätzen darf der Eden Park in Auckland natürlich an dieser nicht fehlen. Ebenso stehen in Neuseeland das Wellington Regional Stadium und das Dunedin Stadium für die WM der Frauen im Jahr 2023 für die Austragung bereit.

Welche Mannschaften treten gegeneinander an?

Geplant ist, dass am Play-off Turnier jeweils 2 Mannschaften aus Asien, Südamerika, der CONCACAF und Afrika teilnehmen. Diese werden wiederum in drei Gruppen eingeteilt. Bei den geplanten Gruppen handelt es sich um eine Vierergruppe und Dreiergruppen. Es soll zwei Dreiergruppen geben. Welche Mannschaften bei diesen Spielen gegeneinander antreten steht noch nicht fest. Doch eines ist bereits jetzt sicher, es wird auf jeden Fall sehr aufregend. Denn in diesen Spielen wird sich entscheiden, welche Mannschaften letztlich tatsächlich an der WM der Frauen teilnehmen und wer eine reelle Chance hat, im Jahr 2023 als Weltmeister im Damenfußball hervorzugehen.

Wann und wo finden die Spiele der Vorrunde statt?

Die Vorrunde beginnt mit der Gruppe A am 20. Juli 2023 in Auckland statt. Bereits einen Tag später wird das Spiel in Dunedin ausgetragen. In Wellington kommt es am 25. Juli zu einem interessanten Spiel und auch in Hamilton wird es an diesem Tag aufregend für alle Freunde des Damenfußballs. Am 30. Juli 2023 wird es in Auckland und in Dunedin zu einem aufregenden Spiel kommen.

Die Gruppe B tritt ab dem 20. Juli 2023 gegeneinander an. Gestartet wird in Sydney, und weitere aufregende Spiele folgen in Melbourne am 21. Juli, in Perth am 26. Juli, in Brisbane am 27. Juli 2023. Ein weiteres Spiel wird dann ebenfalls in Brisbane am 31. Juli ausgetragen. Doch auch in Melbourne können an diesem Tag zahlreiche Fans mit ihren Favoritinnen zittern und diese in einem tollen Stadium, durch Anfeuern beistehen. Die Gruppe C startet bereits am 21. Juli 2023 in Wellington Stadium und werden in den folgenden Tagen in Hamilton, Dunedin und Auckland ihre weiteren Höhepunkte erleben. Zum 22. Juli 2023 startet die Gruppe D in Brisbane. Weitere Spiele dieser Gruppe werden dann in Perth, Sydney und Adelaide stattfinden.

Spannung in allen Gruppen

Ohne Pause geht es spannend mit der Gruppe E in Auckland weiter. Die Spiele der Gruppe E finden ab dem 22. Juli 2023 bis zum 1. August statt. Gewählte Stadien zur Austragung der Spiele sind neben Auckland, Dunedin, Hamilton und Wellington. In Sydney können am 23. Juli die Fahnen der Fans geschwungen werden. Wobei die Spiele dieser Gruppe im Zeitraum vom 23. Juli 2023 bis zum 2. August 2023 geplant sind.

Die Gruppe G tritt ebenfalls am 23. Juli in Wellington an. Diese Gruppe hat ebenso wie die Spieler der Gruppe E bis zum 2. August die Möglichkeit sich gegen die Konkurrentinnen zu behaupten, um in die nächste Spielrunde zu gelangen. Die Gruppe H bildet die letzte teilnehmende Gruppe. Wobei auch diese Gruppe im Zeitraum vom 24. Juli 2023 bis zum 3. August 2023 ihr Können unter Beweis stellen kann.