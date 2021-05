Frauenärzte wollen Impfempfehlung für Schwangere

Der Chef des Berufsverbands der Frauenärzte, Christian Albrig, will eine Impfempfehlung für Schwangere. „Es wäre zum Schutz der Mütter und ihrer Ungeborenen außerordentlich hilfreich und wünschenswert, wenn beim Impfgipfel eine solche Empfehlung zugunsten der Schwangeren ausgesprochen würde“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Donnerstagausgaben). Die Ständige Impfkommission habe leider noch keine generelle Empfehlung für die Corona-Impfung für Schwangere ausgesprochen, beklagte der Mediziner.

Impfampulle von Moderna, über dts Nachrichtenagentur

„Es könnten aber – so wie in Sachsen bereits geschehen – andere Länderregierungen oder gar das Bundesgesundheitsministerium entsprechende Beschlüsse fassen“, forderte er. Albrig fügte hinzu: „Die Bereitstellung einer entsprechenden Menge an mRNA-Impfstoff für die frauenärztlichen Praxen, insgesamt etwa je 500.000 Dosen für Erst- und Zweitimpfung, würde das `Paket` entsprechend abrunden.“