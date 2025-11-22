Newsletter
Frauenhäuser fordern von Politik mehr finanzielle Unterstützung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Geschäftsführerin der Frauenhauskoordinierung (FHK), Sibylle Schneider, fordert mehr Unterstützung von Hilfesystemen für Opfer von Gewalt.

Frauenhäuser Fordern Von Politik Mehr Finanzielle UnterstützungVorstellung der Bundeslagebilder “Häusliche Gewalt 2024” und “Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2024” am 21.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Der “Rheinischen Post” (Samstag) sagte sie: “Insgesamt muss ein jahrzehntelang chronisch unterfinanziertes Hilfesystem endlich strategisch im Verbund von Bund, Ländern und Kommunen sowie über Parteigrenzen hinweg aufgebaut und langfristig bedarfsgerecht finanziert werden. Für die alltägliche Gewalt gegen Frauen und Kinder in unserer Gesellschaft sind wir alle verantwortlich.”

