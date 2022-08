Mit dem neuen gratis Videostreaming-Dienst Freevee startet Amazon am 3. August 2022 ein neues Angebot in Deutschland. Anstatt monatlicher Abo-Zahlungen, können hier Filme und Serien kostenlost gestreamt werden, da sich der Dienst durch regelmäßige Werbeeinblendungen finanziere. Amazon sehe in dem Dienst eine Ergänzung zu ihrem bereits breitgefächertem Streaming Angebot „Amazon Prime Video“.

Mit „Bosch: Legacy“ bringt Amazon bereits Original zum Start des neuen Dienstes mit. Das Spin-off der Prime-Original-Serie „Bosch“ knüpft dabei direkt an das Ende der 7. Staffel an.