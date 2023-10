Frei kritisiert mangelnde Kooperationsbereitschaft des Kanzleramts

CDU und CSU, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Thema Migration ihre Zusammenarbeit angeboten haben, kritisieren die aus ihrer Sicht mangelnde Kooperation des Kanzleramts. „Wir können nicht mehr tun, als der Regierung unsere Unterstützung anzubieten“, sagte Thorsten Frei (CDU) der „Bild am Sonntag“. „Der Kanzler muss wissen, was er will.“

Thorsten Frei am 20.10.2023, über dts Nachrichtenagentur

Ganz offensichtlich sei die Verwirrung in der Regierung so groß, „dass der Kanzler noch nicht einmal zu einer Antwort in der Lage ist“. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte gegenüber „Bild am Sonntag“: „Die Ampel hat Deutschland an einen Kipppunkt gebracht.“ Bleibe die Migrationskrise ungelöst, werde Deutschland „fundamental destabilisiert und kippt immer weiter nach Rechtsaußen“.

Der Kanzler müsse handeln, „etwas Fundamentales verändern und nicht weiter Zeit vertrödeln“.