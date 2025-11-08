Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frei rechnet fest mit steigender Beliebtheit der Koalition

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) rechnet fest mit steigender Beliebtheit der schwarz-roten Koalition.

Thorsten Frei am 07.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Frei sagte der “Rheinischen Post” (Samstag): “Sobald die Reformen für die Bürger spürbar sind, werden sich beide Koalitionspartner in den Umfragen auch wieder erholen. Da bin ich mir ganz sicher.”

Die Regierung wolle Deutschland mit aller Kraft aus der Wirtschaftsflaute bringen und dafür müsse man bereit sein, “auch energisch um den besten Kompromiss zu ringen”, ergänzte Frei. Auf die Frage, ob der Kanzler sich mehr in die Innenpolitik einmischen müsse, antwortete der Minister: “Die Vorgaben des Bundeskanzlers sind klar und eindeutig.”

Im Fokus des Regierungshandelns stehe insbesondere die Wirtschaftspolitik. “Denn nur mit Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit kann in einer alternden Gesellschaft zum Beispiel auch eine gute Sozial- und Familienpolitik gelingen.” Mit Blick auf den Koalitionsausschuss in der kommenden Woche betonte Frei: “Wir sind uns einig, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Sozialreformen vorantreiben zu wollen.”

