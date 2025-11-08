Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frei: Sicherheitslage erlaubt beim Wehrdienst keine Verzögerung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht auch Kanzleramtsminister Thorsten Frei die Koalition bei der künftigen Ausgestaltung des Wehrdienstes in Deutschland auf einem guten Weg. Frei sagte der “Rheinischen Post”: “Uns alle eint das Ziel, den notwendigen personellen Aufwuchs für die Bundeswehr sicherzustellen.”

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Frei ergänzte: “Die angespannte sicherheitspolitische Lage erlaubt keine Verzögerung.” Zugleich sagte Frei, Verteidigungsminister Pistorius stehe vor einer Vielzahl von Aufgaben. Er müsse die Bundeswehr personell, materiell und infrastrukturell so aufstellen, “dass die eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden können. Zeitgleich muss die anhaltende Unterstützung der Ukraine mit Waffen, Gerät und Munition weiter organisiert werden”, sagte Frei.

Pistorius hatte gesagt, er rechne mit einer baldigen Einigung. Union und SPD ringen vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht, wie durch das Gesetz beabsichtigt, genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel