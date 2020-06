Freibäder in Thaining und Kaufering öffnen wieder

Auf diese Nachricht haben viele SchwimmerInnen und Wasserratten im Landkreis Landsberg gewartet, in den letzten Tagen häuften sich auch die Anfragen im Landratsamt. Nun ist es also soweit. Am kommenden Montag, 8. Juni 2020, öffnen das Sommerbad in Thaining und das Naturerlebnisbad im Kauferinger Lechtalbad wieder ihre Tore. Das Hallenbad und die Sauna im Lechtalbad bleiben geschlossen.

Das Bäderteam hat die Öffnungszeiten verlängert, um Stoßzeiten möglichst zu vermeiden. Ab Montag sind die beiden Freibäder dann jeweils von 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr durchgehend geöffnet, an allen sieben Tagen der Woche.

Gut für FrühschwimmerInnen, oder auch für einen späten Besuch z.B. noch nach der Arbeit. Die Preise und das Tarifsystem bleibt unverändert, so ist z.B. auch der Kauf von Saisonkarten möglich. Die Besucherzahl ist in Thaining auf 950, in Kaufering auf maximal 1.000 begrenzt. Im Zweifel kann man sich laufend auf den Internetseiten der beiden Bäder www.lechtalbad.de und www.freibad-thaining.de über die aktuelle Besucherzahl und damit über die momentane Auslastung informieren.

Beim Besuch der Bäder sind selbstverständlich die geltenden Schutz- und Hygienevorschriften zu beachten. Alle Regeln sind vor Ort gut ausgeschildert und erklärt, das Personal steht auch gerne für Fragen zur Verfügung. Auf den Internetseiten der beiden Bäder sind ebenfalls ab Montag 08. Juni 2020, die Hygienevorschriften detailliert, klar und verständlich dargestellt.

Die Umkleiden, die Innenduschen und Spinde in den Bädern müssen geschlossen bleiben, die Duschen und die Toiletten in den Freibädern können natürlich genutzt werden. Das Bäderteam hat Möglichkeiten geschaffen um sich auch im Freibadebereich umziehen zu können. Die Kioske in Thaining und Kaufering sind geöffnet, das Bistro im Hallenbad in Kaufering bleibt geschlossen.

Die Bäder sind ab Montag, 08.06.2020, auch wieder telefonisch erreichbar: Sommerbad Thaining 08191/665, Lechtalbad Kaufering 08191/129-1163.