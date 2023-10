Freibier und ein interessanter Gegner – Die Pinguine des EHC Königsbrunn empfangen im ersten Heimspiel Dorfen

Nach dem geglückten Saisonstart mit dem 11:4 Sieg gegen Ulm hat der EHC Königsbrunn am Wochenende zwei Spiele auf dem Programm. Am Freitag sind ab 20 Uhr die „Eispiraten“ des ESC Dorfen zu Gast in der heimischen Pharmpur EISARENA. Sonntags geht dann die Reise zum Aufsteiger EV Dingolfing, ab 18 Uhr kommt es zum ersten Kräftemessen mit den „Isar Rats“.

Die Spiele gegen Dorfen waren in den letzten Jahren immer hart umkämpft und auf Augenhöhe. In der Vorsaison gewann Königsbrunn nur sehr knapp mit 3:2 das Heimspiel gegen die Eispiraten, auswärts folgte ein 4:2 Sieg. Nach dem Klassenerhalt folgte nun ein größerer Wechsel im Kader der Gäste. Vom Bayernliga-Absteiger Waldkraiburg wechselten gleich vier Spieler nach Dorfen, unter anderem auch der 30-jährige tschechische Center Michal Popelka. Während seines Engagements beim EHC Waldkraiburg erzielte er in 64 Punktspielen insgesamt 110 Scorerpunkte. Auch die zweite Kontingentspielerstelle der Eispiraten wurde neu besetzt, vom EHC Klostersee kommt der 27-jährige kanadische Angreifer Lynnden Pastachak. In Königsbrunn ist er kein Unbekannter, in früheren Partien gegen Klostersee war er der Spieler, der den Unterschied ausmachte und für spielentscheidende Akzente sorgte. In der Defensive verstärkte sich Dorfen mit dem 27-jährigen Deutschkanadier Alex Spielvogel, er soll in der Verteidigung für mehr Stabilität sorgen. Die Vorbereitung verlief für die Eispiraten eher durchwachsen, doch das letzte Vorbereitungsspiel gegen Pfaffenhofen konnte Dorfen deutlich mit 7:2 für sich entscheiden. Der Einstieg in die neue Saison verlief dafür nicht nach Plan, beim Aufsteiger Dingolfing setzte es im ersten Punktspiel eine 3:4 Niederlage. Der Verein bittet am Freitag um frühzeitiges Erscheinen, da zum ersten Heimspiel der Punkterunde mit erhöhtem Besucheraufkommen gerechnet wird. Als besonderes Extra sponsort die Firma Pharmpur zur neuen Namensgebung der Pharmpur EISARENA von 19 bis 19:30 Uhr insgesamt 500 Liter Freibier. Tickets können vorab schon online erworben werden. Das Spiel gegen Dorfen wird auch als kostenpflichtiger Stream per sprade.tv angeboten, mehr Informationen dazu gibt es auf der Webseite des Vereins zu lesen.

Am Sonntag gehts zum Aufsteiger

Der letztjährige Landesligameister EV Dingolfing hat seinen Kader für die Bayernliga deutlich verändert. Acht Spieler verließen den Verein oder beendeten die Karriere, diese galt es erstmal zu ersetzen. Wie schon in der Vorsaison besetzt der 22-jährige Kanadier William Théberge eine Kontingentspieler-Stelle. Dort konnte er als Verteidiger auch seine Offensivstärke beweisen und erzielte insgesamt 57 Scorerpunkte in 38 absolvierten Partien. Für die Offensive holte der Verein aus der Oberliga Nord den 27-jährigen Tschechen Martin Benes. Im ersten Punktspiel gegen den ESC Dorfen erzielte er zwei Tore und bewies seine Qualität als Knipser. Neu im Kader sind auch fünf Förderlizenzspieler vom Oberligisten Deggendorf, die in Dingolfing Eiszeit und Praxis sammeln sollen. Coach der Isar Rats ist der ehemalige Nationaltorhüter Bernhard Englbrecht, der mit der Mannschaft den Aufstieg schaffte und nun auch in der Bayernliga Akzente setzen will.

Für Königsbrunn wird es ein interessantes Wochenende gegen zwei schwer einzuschätzende Gegner, EHC-Coach Bobby Linke kennt aber beide Kontrahenten: „Dorfen ist sehr unangenehm zu bespielen, die stehen sehr kompakt und werden versuchen, die Spielkontrolle zu behalten. Da müssen wir von Anfang am konzentriert bleiben und wieder Gas geben. Die Defensive dürfen wir keinesfalls vernachlässigen, das ist das A und O für uns, alle müssen gut arbeiten und mithelfen. Am Sonntag geht es dann nach Dingolfing, dort hat sich in den letzten Jahren viel getan und es wurde das Eishockeyfeuer wieder entfacht. Die Mannschaft ist ein sehr guter Mix aus eigenen regionalen und erfahrenen Spielern, die schon höherklassige Erfahrung mitbringen. Die dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen, es wird uns ein Hexenkessel erwarten. Wir müssen vom ersten Moment bereit sein Hockey zu spielen, sonst wird es gegen jeden Gegner schwer. Die Liga ist stärker denn je.“