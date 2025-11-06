Freiburg dreht Partie in Nizza und Mainz gegen Florenz

Der SC Freiburg hat am Donnerstag auswärts beim OGC Nizza mit 3:1 gewonnen und bleibt damit in der Europa League nach vier Spielen ungeschlagen.

Noah Atubolu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einer zunächst ereignisarmen ersten Halbzeit ging Nizza in der 25. Minute durch Kevin Carlos in Führung. Freiburg reagierte jedoch stark: Johan Manzambi glich nur vier Minuten später aus, ehe Vincenzo Grifo per Elfmeter (39.) und Derry Scherhant (42.) das Spiel noch vor der Pause drehten.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nizza den Druck deutlich, traf unter anderem die Latte und hatte durch Cho kurz vor Schluss eine große Chance auf den Anschluss, doch Freiburg-Keeper Noah Atubolu parierte stark. Mit taktischen Wechseln und einer konzentrierten Defensivleistung brachte das Team von Julian Schuster den Sieg souverän über die Zeit.

Damit feiert Freiburg den dritten Sieg im vierten Gruppenspiel und klettert vorübergehend auf Platz zwei. Nizza bleibt dagegen weiterhin punktlos und wartet seit nun 16 Europapokalspielen auf einen Sieg.

Gut lief es am Abend auch in der Conference League für den FSV Mainz 05. Die Rheinland-Pfälzer drehten am 3. Spieltag der Ligaphase das Spitzenspiel gegen den AC Florenz spät und gewannen nach Treffern der jeweils zuvor eingewechselten Joker Benedict Hollerbach (68. Minute) und Jae-sung Lee (90.+5) mit 2:1. Platz drei der Tabelle ist das Ergebnis.