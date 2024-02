Freiburg-Fluch beendet | Der FC Augsburg siegt im Sonntagabend-Spiel gegen den Sportclub

Die letzten sechs Bundesligaduelle gingen alle an den Sportclub Freiburg, diese Serie endet am späten Sonntagabend. Der FC Augsburg gewann hochverdient mit 2:1 gegen den Europapokalteilnehmer.

In der letzten Partie des Spieltages musste der FC Augsburg gegen den SC Freiburg an. Spätestens nach den Ergebnissen der Konkurrenz war klar, dass man auf dem letzten Nichtabstiegsrang stehend punkten musste. Mit Freiburg ging es aber ausgerechnet gegen einen Angstgegner, die letzten sechs Aufeinandertreffen gingen alle verloren. Der FCA ging die Aufgabe aber entsprechend an, war in der Anfangsviertelstunde das aktivere Team und hatte durch Iago eine gute Chance (15.) und lag doch früh zurück. Jensen hatte Grifo unglücklich im eigenen Strafraum am Bein getroffen, den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte souverän (19.). Es war der achte Elfmeter, den die Fuggerstädter in dieser Saison verursacht hatten. Nur die Keeper von Bochum (9) und Heidenheim (10) mussten noch häufiger ins Duell gehen.

FCA drängt auf den Ausgleich

Die Hausherren waren in der Folge bemüht, den Ausgleich zu erzielen, konnten sich aber nur selten gefährlich in Position bringen. Die beste Gelegenheit hatte Vargas kurz vor der Pause mit einem Freistoß aus 25 Metern, SCF-Schlussmann Atubolu lenkte den Ball aber mit den Fingerspitzen zum Eckball über die Latte (43.).

Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatte. Engagiert und mit vielen Aktionen versuchte sich der FCA den Ausgleich zu erarbeiten. Bis zum gegnerischen Tor machten sie es gut, die letzte Aktion war aber zumeist zu ungenau. Als Demirovic nach einer Hereingabe des guten Mbabu zum Abschluss gekommen war, roch es erstmals wirklich stark nach dem 1:1, doch auch dieser Versuch missglückte (60.). Während Augsburg versuchte zu drücken, setzte der Sportclub auf Konter. Fast hätte Doan einen solchen schnellen Angriff nur wenig später zum zweiten Freiburger Treffer nützen können, der Ball trudelte aber nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei ins aus (62.). Es wäre sicher nicht gerecht gewesen, Augsburg war in der zweiten Halbzeit das deutlich bessere Team.

Augsburg nützt die Müdigkeit des Sportclubs aus

Mehrfach zwangen die Schwaben Atubolu zu Rettungsaktionen, in der 72. Spielminute war aber auch er erstmals geschlagen. Tietz zwang den 21-Jährigen mit einem artistischen Abschluss zu einer weiteren Parade, der aufgerückte Innenverteidiger Uduokhai konnte den Ball aber über die Linie drücken. Ein hochverdienter Ausgleich, doch der FCA hatte noch nicht genug und spielte nun auf Sieg. Die letzten sechs Spiele Begegnungen der beiden Teams konnten die Breisgauer für sich entscheiden, diese Serie endete an diesem späten Sonntagabend. Freiburg war zum Ende des Spiels das kräftezehrende Europapokalduell gegen Lens unter der Woche anzumerken. Als der SCF nach einem seiner wenigen Offensivaktionen zu weit vom eigenen Tor gestaffelt stand, war es schnell gegangen. Nach einem langen Ball spielte Demirovic einen überlegten Pass zum eingewechselten Engels, der Belgier markierte mit einem platzierten Flachschuss den hochverdienten 2:1-Siegtreffer. Bei einem Maier-Schuss (90.) war Freiburgs Keeper nochmals zur Stelle, doch wenig später waren die Punkte auch so eingefahren. Der FC Augsburg beendet die Seuchenserie gegen Freiburg und schiebt sich auf Rang 11. der Tabelle.

FC Augsburg: Dahmen – Mbabu, Bauer, Uduokhai, Iago – Jakic, Jensen (56. Engels), Rexhbecaj (56. Maier), Vargas (84 Dorsch)- Demirovic, Tietz (79. Beljo)

SC Freiburg: Atubolu – Kübler (37. Ginter), Höfler, Gulde, Günter (66. Makengo) – Röhl (77. Sildillia) , Eggestein, Doan, Höler, Grifo (77. Weißhaupt) – Gregoritsch (66. Sallai)

Tore: 0:1 Grifo (19./FE), 1:1 Uduokhai (72.), 2:1 Engels (81.)

Gelbe Karten: Vargas, Engels, Iago |Höfler

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 28.894