1 Min.Lesezeit

Freiburg siegt in Europa League – Mainz-Remis in Conference League

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der SC Freiburg hat in der Europa League gegen RB Salzburg einen wichtigen 1:0-Erfolg eingefahren, während Mainz 05 in der Conference League trotz langer Unterzahl ein 1:1 bei Lech Posen verteidigt hat.

Freiburg Siegt In Europa League - Mainz-Remis In Conference LeagueJunior Adamu (SC Freiburg) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Freiburg setzte sich im letzten Spiel der Ligaphase gegen Salzburg knapp durch. Nach einer intensiven ersten Halbzeit, in der die Gäste nach einer Tätlichkeit von Petar Ratkov ab der 38. Minute in Unterzahl agierten, gelang dem Sportclub kurz nach dem Seitenwechsel der entscheidende Treffer. Philipp Lienhart traf in der 50. Minute aus kurzer Distanz.

Die Breisgauer kontrollierten anschließend weite Strecken der Partie, ließen jedoch mehrfach die Vorentscheidung liegen. Salzburg kam trotz Unterzahl zu einem großen Konter kurz vor der Pause, vergab diese Chance aber. Freiburg brachte den Vorsprung letztlich souverän über die Zeit und festigte damit seine starke Gruppenphase.

Mainz holte in Polen einen hart erkämpften Punkt. Die Mannschaft von Urs Fischer ging früh in Führung: Sota Kawasaki verwandelte in der 28. Minute eine Hereingabe von Benedict Hollerbach. Kurz darauf jubelten die Gäste zwar erneut, doch Hollerbachs Treffer zum vermeintlichen 2:0 wurde wegen Abseits aberkannt.

Lech Posen kam noch vor der Pause zurück. Nach VAR-Überprüfung entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Mikael Ishak in der 41. Minute per Lupfer verwandelte. Nach dem Seitenwechsel geriet Mainz durch die Gelb-Rote Karte für Nikolas Veratschnig (66.) zusätzlich unter Druck. Die Gastgeber erhöhten den Druck massiv, doch Torhüter Robin Batz hielt mit mehreren starken Paraden den Punkt fest. Am Ende verteidigten die Rheinhessen das Remis mit großer Leidenschaft und verhinderten in Unterzahl eine Niederlage.

