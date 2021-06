Sommerpass Bayern 2021 | Freier Eintritt für die Abschlussklassen in staatliche Schlösser und Museen – Kostenlose Schifffahrten

Für die Schüler der Abschlussklassen gibt es freien Eintritt in staatliche Schlösser und Museen sowie kostenlose Mitfahrten auf den Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt.

„Der starken Leistung aller Absolventinnen und Absolventen in diesem außergewöhnlichen Schuljahr gebührt unsere Anerkennung! Hinter jedem erfolgreichen Abschluss steckt gerade in dieser pandemiebedingten Ausnahmesituation eine ganz besondere Leistung. Als Zeichen der Anerkennung für den erfolgreichen Abschluss soll den diesjährigen Schulabsolventinnen und Schulabsolventen daher im Sommer freier Eintritt in die staatlichen Schlösser, Residenzen und Burgen sowie kostenlose Mitfahrten auf den Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt gewährt werden. Eine verdiente Belohnung: Wir wünschen viel Erholung und Spaß beim Urlaub dahoam!“, so Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler: „Ich gratuliere all unseren Absolventinnen und Absolventen im Freistaat zum erfolgreichen Abschluss ihrer Schullaufbahn. Sie haben bewiesen, dass sie auch in herausfordernden Situationen ihren Weg weitergehen können. Ich lade sie nun herzlich ein, im August und im September bei freiem Eintritt den Weg in unsere spannenden, abwechslungsreichen bayerischen Museen und Sammlungen einzuschlagen. Es warten interessante Einblicke auf sie – von Kunst und Design im Neuen Museum in Nürnberg bis zum Glasmuseum in Frauenau, vom Botanischen Garten in München bis zum Textil- und Industriemuseum in Augsburg.“

Das vergangene Jahr war eine besondere Herausforderung für alle Schülerinnen und Schüler, insbesondere für die Abschlussklassen. Den Absolventinnen und Absolventen der allgemeinbildenden Schulen, beruflichen Schulen, Förderschulen und Schulen für Kranke soll hierfür der „Sommerpass Bayern 2021“ ausgehändigt werden. Die Angebote können mit dem personalisierten Sommerpass 2021 in Verbindung mit einem aktuellen Lichtbildausweis vom 1. August bis 30. September unbegrenzt genutzt werden.

Die kostenlose Mitfahrt gilt für alle Schiffe der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH sowohl auf dem Tegernsee, Ammersee, Starnberger See als auch Königssee.

Nach dem heutigen Beschluss des Bayerischen Ministerrats ist abschließend noch die Zustimmung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags erforderlich. Diese soll zeitnah eingeholt werden.