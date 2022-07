Derzeit läuft der exklusive Mitgliedervorverkauf für die ersten Heimspiele der Bundesliga-Saison 2022/23. Der freie Vorverkauf für alle FCA-Fans beginnt am Donnerstag, 21. Juli, (12.00 Uhr) für die ersten drei Heimspiele, in denen der FCA in der WWK ARENA den SC Freiburg (Samstag, 6. August, 15.30 Uhr), den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 20.August, 15.30 Uhr) und Hertha BSC (Sonntag, 4. September, 15.30 Uhr) empfängt.

Tickets sind über den Online-Ticketshop unter www.fcaugsburg.de, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz), das FCA-Service- Center an der WWK ARENA sowie in der VR-Bank in der Annastraße und auch wieder in den offiziellen Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich.

Vorverkauf für Spiele in Leverkusen und Sinsheim beginnt

Auch für die ersten beiden Auswärtsspiele bei Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 13. August, 15.30 Uhr) und bei der TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 27. August, 15.30 Uhr) beginnt am Donnerstag, 21. Juli, (12.00 Uhr) der freie Ticket- Vorverkauf für alle Fans, die bereits einen Login im Online-Ticketshop besitzen.

Die Auswärtstickets sind im Service-Center an der WWK ARENA (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90), im FCA 1907 Store (Bahnhofstraße 7) sowie im Online-Ticketshop (zzgl. 4,90 Euro Versand) erhältlich.

Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 13. August, 15.30 Uhr)

Stehplatz (Block SG1): 16 Euro Sitzplatz (Block G5): 31 Euro

Preise inkl. 1 Euro VVK-Gebühr

TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 27. August, 15.30 Uhr)

Stehplatz (Blöcke G1): 15 Euro

Stehplatz ermäßigt (Blöcke G1)*: 14 Euro

Sitzplatz (Blöcke H1): 29 Euro

Preise inkl. 1 Euro VVK-Gebühr

*Ermäßigung gilt für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner und Schwerbehinderte ab 50 Prozent.