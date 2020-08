Freilaufender Hund reißt Reh bei Langerringen

Am Sonntag, gegen 18:30 Uhr meldete sich ein Jagdpächter bei der Polizei Schwabmünchen und teilte mit, dass ein Reh von einem unbekannten Hund gerissen wurde.

Das Reh hatte eine eindeutige Bissverletzung am Hinterteil und befand sich auf einer Wiese ca. 100 m südwestlich von Langerringen, nahe der Ortsverbindungsstraße Langerringen – Hiltenfingen. Der Jäger war auf das Tier aufmerksam geworden, weil es vor Schmerzen jämmerlich schrie. Das Reh wurde von ihm mit einem Schuss erlöst.

Laut Angaben des Jägers gab es in den vergangenen Wochen schon ähnliche Fälle, weshalb er sich jetzt zur Mitteilung bei der Polizei entschloss. Er hat auch schon beobachtet, dass verschiedene Hundehalter ihre Hunde auf der Wiese frei laufen lassen.

Zeugenhinweise bitte in allen Fällen an die Polizei Schwabmünchen

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.