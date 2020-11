„Freiwilligenmesse Aux 5.0“ findet digital statt

Am kommenden Samstag findet die fünfte Augsburger Freiwilligenmesse „Freiweilligenmesse Aux 5.0“ in Kooperation des Büros für Bürgerschaftliches Engagement mit dem Freiwilligen-Zentrum Augsburg statt. Die Messe bietet Besuchenden Gelegenheit, die vielfältige Landschaft des bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt Augsburg näher kennen zu lernen.

Corona-bedingt präsentieren die zahlreichen Vereine, Organisationen, Initiativen, Beiräte, Stiftungen und Selbsthilfegruppen ihre wertvolle Arbeit in diesem Jahr virtuell. Sie informieren über Einsatzmöglichkeiten freiwilligen Engagements u.a. in den Bereichen Soziales, Kultur, Bildung, Umwelt und Kirche. Über eine Videokonferenz-App können Interessierte Vorträgen hören, Fragen stellen und die vielfältigen Aspekte des Bürgerschaftlichen Engagements in Augsburg kennenlernen.

Eröffnet wird die digitale Messe um 11 Uhr durch eine Videobotschaft von Oberbürgermeisterin Eva Weber. Im Anschluss bieten ein Rahmenprogramm und zahlreiche digitale Räume der digitalen Plattform Anlass zum Stöbern, Austausch und Erleben.

Online-Aussteller

Zu den vielfältigen Angeboten gehören u.a. die Vertretungen folgender Aussteller:

Behindertenbeirat Augsburg

Bistum Augsburg

Bündnis für Augsburg

Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH

Deutscher Kinderschutzbund Augsburg e.V.

Diakonie Augsburg

Erlebnispädagogik in der Kirche Augsburg

Gemeinschaftsstiftung Mein Augsburg

Hochschule Augsburg

Integrationsbeirat Augsburg

KompetenzNetzDemenz

Leseinsel

„Neustart im Team“ (NesT)

St. Vinzenz Hospiz

Stadtteilmütter

Sozialpaten

Tip Jugendinformation

Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH

Vorträge

Auch ein breites Spektrum an Vortragsthemen wird angeboten

Ehrenamt

Geförderte Freiwilligendienste im In- und Ausland

Unterstützung Ehrenamtlicher bei der Wohnungssuche

Service Learning

Mentoring-Partnerschaft

Hochschule Augsburg als Partnerhochschule

Engagieren, aber wie?

Faire Integration

Link zur virtuellen Freiwilligenmesse2020

Um den Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zur Freiwilligenmesse im virtuellen Raum des Internets zu erleichtern, gibt es eine Unterseite der Stadt Augsburg zum Thema.