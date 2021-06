Freizeittipp | Sommermarkt auf Schloss Kaltenberg

Über 40 Markstände, Schmankerl im Biergarten und in der Ritterschwemme: Schloss Kaltenberg lädt auch in diesem Sommer wieder an allen Juli – Wochenenden zum Flanieren, zum Entdecken und zum Verweilen ein. Der Eintritt ist frei.

Noch immer muss auf Schloss Kaltenberg das weltbekannte große Ritterturnier pausieren. Doch nach dem Erfolg des letzten Jahres findet zumindest der beliebte Sommermarkt auch 2021 seine Fortsetzung. „Wir haben bereits 2020 bewiesen, dass wir bei auf Schloss Kaltenberg Sicherheits- und Hygienekonzepte sehr gut umsetzen können“, so Markus Wiegand, Sprecher des Ritterturniers. Dazu bei trage ein Wegeführungskonzept und die Weitläufigkeit des Geländes, sowie die Einhaltung der Hygieneregeln. Unter den Marktständen finde sich viele, die man so auch vom Ritterturnier oder aber dem zauberhaften Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg kennt.

„Der Sommermarkt auf Schloss Kaltenberg mit seinem besonderen Angeboten ist einfach eine tolle Möglichkeit dem Alltag zu entfliehen und neu inspiriert zu werden“, so Wiegand.

Der Markt startet am 3. Juli und findet an allen Juli – Wochenenden samstags und sonntags von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr Uhr statt. Der Eintritt ist frei.