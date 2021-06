Freizeittipp | Zehn Touren zum UNESCO-Welterbe und zur Prominenz der Augsburger Geschichte

Die neueste Broschüre der Regio Augsburg Tourismus GmbH heißt „Stadtspaziergänge und Wanderungen in Augsburg. Wege zum UNESCO-Welterbe, zum Wasser, zu Fuggern, Mozarts und Brecht“.

Auf 48 Seiten präsentieren sieben Stadtspaziergänge und drei Wanderungen spannende Facetten der Augsburger Stadtgeschichte: Die zehn Tourenvorschläge leiten zu Objekten des UNESCO-Welterbes „Augsburger Wassermanagement-System“, zu Mozart, Brecht, den Fuggern, Rudolf Diesel und Friedrich von Hessing. Die Spuren und Denkmäler der historischen Wasserwirtschaft und der Augsburger Prominenz findet man ganz leicht – dank zahlreicher Abbildungen und einer Karte für jede Route, auf der die wichtigsten Stationen markiertsind.

Die Regio Augsburg Tourismus GmbH reagiert mit der Herausgabe der Broschüre (erschienen im context verlag Augsburg) auch auf die Herausforderung, attraktive Angebote für den Urlaub während der Corona-Pandemie zu gestalten: Zu Fuß an der frischen Luft und als Individualwanderer ist man hinsichtlich der Infektionsgefahr sehr sicher unterwegs. Die Broschüre richtet sich an Städtetouristen, die nachAugsburg kommen, aber auch an die Bevölkerung der Region Augsburg, die „Urlaub daheim“ macht und so das Ferienbudget und die Umwelt schont. Ein Schwerpunkt der zehn Touren liegt auf dem Thema des Augsburger UNESCO-Welterbes – dem Wasser: Zu entdecken gibt es neben Augsburger Welterbe-Objekten auch die Quellbäche im Stadtwald Augsburg und die im Rahmen des Projekts „Wertach vital“ sanierte Wertach.

Auf den Spuren historischer Persönlichkeiten erkundet man zum Beispiel die Anlagen rund um die ehemalige „Orthopädische Heilanstalt“ des Hofrats Friedrich von Hessing sowie zwei benachbarte Welterbe-Objekte im Stadtteil Göggingen, aber auch Sehenswürdigkeiten-Klassiker in der Innenstadt: Etliche Denkmäler entlang der Routen erinnern an die Augsburger Fugger, die Musiker- und Kunsthandwerkerfamilie Mozart, den Dichter Bertolt Brecht und den Reformator Martin Luther. Im Wittelsbacher Park spaziert man zum denkmalgeschützen Kongresszentrum „Kongress am Park“, zum markanten Hotelturm und zum Rudolf-Diesel-Gedächtnishain. Ein Kapitel informiert außerdem über Angebote der Stadtwerke Augsburg (swa) wie die kostenlose City-Zone des ÖPNV, kostenlose Trinkwassersäulen, Leihfahrräder und Hop-on-hop-off-Touren mit Bus und Straßenbahn. Verfasst hat die neue Broschüre Autor Martin Kluger unter Mitarbeit von Ulrich Lohrmann und Isabella Hacker.

Wer lieber radelt als zu Fuß unterwegs ist und sich außerdem für das Augsburger Umland interessiert, findet ebenfalls bald neue passende Angebote: „Wir erarbeiten gerade Vorschläge für Radwandertouren sowie Wanderungen und Spaziergänge im Augsburger Land und im Wittelsbacher Land – sodass bald ein aktuelles Broschürenpaket für Wanderungen und Radwanderungen in der Stadt Augsburg und in beiden Nachbarlandkreisen verfügbar ist.“, erläutert Tourismusdirektor Götz Beck. Auch zum Thema Mozart werden gerade ein neuer Faltprospekt, ein neues Taschenbuch sowie eine App vorbereitet. Damitwolle man, so Beck, der einheimischen Bevölkerung und Gästen der Region ein attraktives Angebot für den „Summer in the City“ machen.

Die Regio Augsburg Tourismus GmbH verteilt die neue Broschüre kostenlos in der Tourist-Information am Augsburger Rathausplatz. Außerdem steht sie hier zum Download zur Verfügung.