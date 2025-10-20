Newsletter
Fremdenfeindliche Übergriffe und Gewalt gegen Polizei am Münchner Hauptbahnhof
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 19. Oktober, ereigneten sich mehrere Vorfälle am Münchener Hauptbahnhof. Diese beinhalteten fremdenfeindliche Äußerungen und Angriffe auf Bundespolizisten. Beide Vorfälle führten zu polizeilichen Ermittlungen.

Volksverhetzung und Körperverletzung im Zwischengeschoss

Gegen 02:40 Uhr kam es zu einem Vorfall im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs. Ein 42-jähriger Deutscher beleidigte zwei unbekannte Frauen mit fremdenfeindlichen Äußerungen. Ein 22-jähriger Mann aus Dachau griff ein, woraufhin der Gilchinger ihn ins Gesicht schlug. Der Schlag führte zu leichten Verletzungen und einem Schaden an der Brille des Eingreifenden. Nachdem die U-Bahnwache einschritt, übernahm die alarmierte Bundespolizei den Fall. Beide Männer, die jeweils über 1,5 Promille Atemalkohol hatten, durften nach der Klärung des Sachverhalts die Dienststelle verlassen. Gegen den 42-Jährigen wird wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Die beleidigten Frauen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

54-Jähriger greift Bundespolizisten an

Am Abend um 22:30 Uhr entstand ein lauter Streit zwischen einem 54-jährigen Deutschen und einem 20-jährigen Afghanen. Der Streit begann mit fremdenfeindlichen Äußerungen des Deutschen gegenüber dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Die Bundespolizei trennte die Streithähne, woraufhin der Ältere einen Polizisten angriff. Auch drei Begleiter des Angreifers verhielten sich aggressiv. Nach einer Blutentnahme mit einem Alkoholgehalt von 1,68 Promille setzten die Behörden den 54-Jährigen auf freien Fuß. Er muss mit Anzeigen wegen Volksverhetzung, tätlichem Angriff, Widerstand, Beleidigung und versuchter Körperverletzung rechnen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

