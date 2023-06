Freude bei Augsburger Sportakrobaten – Damengruppe für die EM in Bulgarien nominiert

Große Freude herrscht beim Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V. Die strategische Aufbauarbeit der letzten Jahre trägt weiter Früchte. Das Damentrio Gloria Baur (19), Sabrina Wilbold (18) und Milla Neumayer (14) darf sich zusammen mit ihrer Trainerin Sandra Maresch über die Nominierung zur Europameisterschaft im Oktober in Varna, Bulgarien freuen und darüber, Deutschland dort als Teil der Nationalmannschaft vertreten zu dürfen. Augsburg darf stolz auf die jungen Damen sein, die somit sehr gerne die Sportstadt Augsburg repräsentieren.

Seit über vier Jahren arbeiten Baur, Wilbold und Neumayer nun schon als Formation zusammen und haben miteinander vieles erreicht, darunter einige Bayerische und auch Deutsche Meistertitel, sowie Ehrungen. Eine unglaubliche Entwicklung haben sie in den Jahren vollzogen und sich dabei auch aus dem ein oder anderen Tief und leider unzähligen Verletzungen herausgekämpft. Auch das gehört zum Leistungssport dazu. An dieser Stellen bedanken wir uns bei den Eltern, die ihnen alles ermöglichen, was das Dasein eines Spitzensportlers erfordert und bei den bisherigen Trainerinnen während ihrer sportlichen Karriere, die frühzeitig das Potenzial der Drei erkannt und weiterentwickelt haben.

Ihre Trainerin Sandra Maresch ist unheimlich stolz auf ihre Schützlinge. Sie freut sich schon auf die weiteren gemeinsamen Herausforderungen auf dem Weg zur und bei der Europameisterschaft in Bulgarien.