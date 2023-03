Freude beim ESV Kaufbeuren – Trainer Raita und Torhüter Fießinger wurden für die Saisonleistung in der DEL2 ausgezeichnet

Große Ehre für den ESV Kaufbeuren. Bei der Wahl der Besten der DEL2 holten die Allgäuer zwei der begehrten Auszeichnungen.

Die besten Akteure der Saison 2022/2023 wurden gewählt: Im Rahmen der DEL Award Show in Düsseldorf wurden die besten Spieler und der beste Trainer der aktuellen Saison verkündet. Gegen eine starke Konkurrenz setzte sich Hunter Garlent von den Lausitzer Füchsen bei der Wahl zum Spieler des Jahres der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) durch. Zudem wurde der Kanadier auch Stürmer des Jahres und erhielt beide Trophäen von DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch sowie Weißwassers Geschäftsführer Dirk Rohrbach. In Düsseldorf konnte erstmals auch der Trainer des Jahres geehrt werden. Die Auszeichnung gewann Marko Raita vom ESV Kaufbeuren.

Der Finne kam im Sommer zum ESV Kaufbeuren und sorgte zusammen mit seinem Co-Trainer Daniel Jun für eine sehr erfolgreiche Hauptrunde der Allgäuer. „Marko Raita hat nicht nur ein erfolgreiches Spielsystem injiziert, sondern fördert auch die jungen Spieler in ihrer Weiterentwicklung“, erklärt DEL2-Geschäftsführer Rudorisch.

Auch die Auszeichnung für den besten Torhüter geht ins Allgäu. Daniel Fießinger vom ESV Kaufbeuren diese Wahl klar für sich klar entschieden. Im Sommer wechselte er ins Allgäu und war schnell ein starker Rückhalt für die Buron Joker. Da war die Freude groß, als der ESVK die Vertragsverlängerung mit Fießinger bekannt gab. Seine Eiszeit in der Hauptrunde betrug 2369:29 Minuten mit einer Fangquote von 91,74 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,15.

Stürmer des Jahres: Garlent überzeugte auch in seinem zweiten DEL2-Jahr in Weißwasser mit starken Offensiv-Qualitäten. Er ist ein absoluter Leistungsträger bei den Füchsen und ein Teamleader mit hoher Einsatzbereitschaft. „Auf dem Eis ist er ein absoluter Stratege und er macht seine Mitspieler an seiner Seite besser. Dabei ist er immer bodenständig und ein absoluter Gewinn für jede Kabine“, erklärt der DEL2-Chefredakteur der Eishockey NEWS Sebastian Groß.

Von den EC Kassel Huskies konnte Maximilian Faber die Wahl zum besten Verteidiger klar gewinnen. Er ist für sein Team stets ein echter Leader und stellt dabei auch seine Scoring-Qualitäten unter Beweis. In 51 Hauptrundenpartien erzielte er acht Tore und steuerte starke 37 Assists bei. Sein Plus-Minus-Wert von plus 45 ist der Spitzenwert von allen DEL2-Spielern. Faber erhielt bereits in der Saison 2018/2019 die Auszeichnung als bester Verteidiger.

Die EC Kassel Huskies stellen mit Alec Ahlroth zudem auch den Rookie des Jahres. Ahlroth wechselte im Sommer aus der Oberliga zu den Huskies und wurde nach der Spielzeit zum „Rookie des Jahres“ der Oberliga Süd ausgezeichnet. Der Stürmer stellte in der DEL2 sein Können schnell unter Beweis. In der Hauptrunde erzielte der Deutsch-Finne 16 Tore und steuerte 24 Assists bei.

Fabian Herrmann wurde zum besten U21-Förderspieler des Jahres ausgezeichnet. Der Spieler vom EC Bad Nauheim konnte die Auszeichnung Förderspieler des Monats bereits zwei Mal in den vergangenen beiden Jahren erhalten. Nun folgt die Krönung. In der Hauptrunde absolvierte der Stürmer 50 Partien und erzielte dabei acht Tore und gab 22 Vorlagen.

Die EC Kassel Huskies sicherten sich mit einem neuen Punkterekord den Gewinn der Hauptrunde. 131 Punkte, 212 Tore und 109 Gegentore – die Nordhessen absolvierten eine starke Hauptrunde. Den Fairplay-Preis erhalten die Eispiraten Crimmitschau und Marcel Müller von den Krefeld Pinguinen ist mit 70 Scorerpunkten (24 Tore / 46 Assists) DEL2-Topscorer geworden.

An der Abstimmung für die Akteure des Jahres, welche von der Eishockey NEWS organisiert wird, nahmen neben den sportlichen Leitern oder Geschäftsführern der 14 DEL2-Clubs auch die Kapitäne aller Teams, die Offiziellen der Liga, SpradeTV und das Fachmagazin Eishockey NEWS teil. Jeder Gewinner in seiner Rubrik erhält eine edle Glastrophäe. Darauf ist das Foto des Akteurs in der jeweiligen Kategorie aufgebracht. Hergestellt wurde die Trophäe in Zusammenarbeit mit Mauritz Individual.

Alle Auszeichnungen im Überblick: