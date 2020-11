Am Freitagabend kam es in Augsburg-Pfersee zu einer tödlichen Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle (wir berichteten). Heute in den frühen Morgenstunden wurde das tatverdächtige Pärchen verhaftet. Am Ort des Verbrechens nahmen heute Freunde Abschied von ihrem verstorbenen Freund Stefan.

Sie haben Kerzen aufgestellt und erzählen gegenüber Presse Augsburg, dass sie ihren 28-jährigen Freund als herzensguten, liebenswerten und hilfsbereiten Menschen in Erinnerung haben.

Von der Tat selbst erzählen sie uns, dass es nach einem Wortgefecht und leichtem Gerangel offenbar die 19-jährige Frau des verhafteten Pärchens war, die ihrem Freund die tödlichen Verletzungen zugefügt hat. Seitens der Polizei gibt es hierzu allerdings noch keine Informationen.

Die genauen Hintergründe sowie der Ablauf der Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wird der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg am morgigen Sonntag gegebenenfalls über die Haftfrage wegen des Verdachts des Totschlags zu entscheiden haben. Weitergehende Angaben können zum momentanen Ermittlungszeitpunkt nicht gemacht werden.