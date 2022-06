Am 04.06.2022 erstattete ein 77-jähriger Friedberger Anzeige gegen Unbekannt wegen Betrugs.

Dieser wurde am 25.05.2022 per E-Mail aufgefordert die neuen AGBs in dessen Online-Banking-Account zu akzeptieren. Dazu loggte sich der Geschädigte in dessen Account ein, wodurch der unbekannte Täter freien Zugriff auf das Konto hatte und sich so circa 20.000 Euro verschaffen konnte. Hierbei fanden mehrere Abbuchungen statt, bevor die Bank dies bemerkte und den Geschädigten informieren konnte.

Aus gegebenen Anlass wird nochmal an die Bevölkerung appelliert, keine Bankangelegenheiten anhand von E-Mails zu erledigen.

