Friedberg: Eisplatte von Transporter beschädigt Auto auf Staatsstraße – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Friedberg: Eisplatte von Transporter beschädigt Auto auf Staatsstraße – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 27. Januar 2026, ereignete sich auf der Staatsstraße AIC 25 zwischen Derching und Friedberg ein Vorfall, bei dem das Auto einer 45-jährigen Frau beschädigt wurde.

Eisplatte verursacht Schaden

Gegen 11:30 Uhr fiel während der Fahrt eine Eisplatte von einem weißen Transporter auf den Wagen der 45-Jährigen und beschädigte dabei den Frontstoßfänger erheblich.

Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des Transporters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

