Friedberg | Fahrerin nach Frontalzusammenstoß mit Bus eingeklemmt

Am Donnerstag, 18.02.2021, gegen 08:10 Uhr, befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Pkw der Marke BMW die Kreisstraße AIC 10 von Paar her kommend in Richtung Wiffertshausen. In einer Rechtskurve verlor sie auf überfrorener Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß frontal in die Front eines entgegenkommenden Linienbusses.

Dabei wurde der Pkw BMW so deformiert, dass die 23-Jährige in ihr Fahrzeug eingeklemmt wurde. Bei dem Zusammenstoß erlitt sie schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Friedberg, Dasing und Paar-Harthausen aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Die junge Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Augsburg verbracht.

Der 24-Jährige Fahrer des unbesetzten Linienbusses wurde durch den frontalen Zusammenstoß mit dem Pkw leicht verletzt. Er eilte nach dem Unfall sofort zu der 23-Jährigen, um Erste Hilfe zu leisten.

Dabei hatte er jedoch seinen Bus der Marke Mercedes nicht gegen Wegrollen gesichert, weshalb der Bus in den angrenzenden Straßengraben hinabrollte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen ca. 58.000 EUR. Die Kreisstraße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme bis 12:30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.