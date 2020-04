Friedberg | Falsche Handwerker stehlen Geldbörse aus Küchenschrank

Am Donnerstag, 09.04.20, gegen 13.00 Uhr, verschafften sich zwei Männer unter dem Vorwand einer dringend notwendigen Reparatur am Kamin des Hauses Zutritt zum Anwesen eines 86-jährigen Mannes in Friedberg.

Sie besichtigten abwechselnd mit dem Hausherrn durch das Dachfenster den angeblichen Schaden an der Kaminabdeckung. Kurze Zeit später verließen sie überstürzt das Haus, um später zur Durchführung der Arbeiten wieder zurückzukehren, was dann nicht mehr geschah, da einer der Männer in einem unbeobachteten Augenblick die Geldbörse aus dem Küchenschrank entwendet hatte.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 200,–Euro.

